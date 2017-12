Mesajul Mihaelei Rădulescu de Crăciun. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, în care apare alături de iubitul ei, Felix.

Mihaela Rădulescu și Felix trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de trei ani. Cei noi nu ezită să își arate iubirea în public și sunt permanent în legături cu prietenii virtuali. De Crăciun „diva” de la Monaco le-a transmis fanilor Crăciun Fericit!

“Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, împliniți, fericiti sau… încă nu, tineri plini de chef de viata sau înca in cautarea drumului corect, oameni prea singuri sau prea chinuiti… Pentru toti, fara exceptie, am numai ganduri bune și vă doresc să vă reincarcati sufletul cu tot ce va bucura! Se spune “Sarbatori fericite “, dar eu va doresc sa fiti voi fericiti, pe deplin! Multumesc pentru tot ce am simtit de la voi, mereu! Sărbatorile astea or fi despre bucurie, daruri, distractie, mancare, vacanta, dar și despre curătenia de facut in suflet, in casa, in ganduri, despre bunatate si compasiune, despre… ”impreuna” si “familie”… Pretuiți ce aveți si nu lasati nicio tristete sa va atarne in bradul de Craciun…Mereu cu gânduri bune, Mihaela și Felix”, a scris Mihaela Rădulescu pe contul de socializare. Mihaela și-a făcut recent o operație estetică.

Citește și

VIDEO / Fetele de la Bambi mergeau cu colindul și aveau și manager. „Fotbalistul Costin Lazăr strângea banii”

VIDEO / Pentru al nouălea an la rând, o bătrână petrece Crăciunul într-o familie de împrumut