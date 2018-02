Mesajul Oanei Zăvoranu pentru soțul ei, Alex Ashraf. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și nu ezită să își arate iubirea public. De data asta, vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant.

De Sfântul Valentin, Oana și-a surprins soțul cu un mesaj de dragoste. Fanii i-au felicitat imediat pentru relația frumoasă și le-au urat să fie fericiți.

„Iubirea adevarată este aproape imposibil de găsit…însă eu am găsit-o! Şi o iubesc! Iubesc iubirea ce o simt faţă de soţul meu, şi nu vreau să îmi imaginez ce aş fi făcut fără ea…fără iubirea lui în viaţa mea! Pentru ca îl am pe EL, nu mă abat de la ceea ce e pus de-o parte pentru MINE! Tu eşti puterea mea! La tine mă gândesc când am nevoie! Noi nu avem nevoie de zile speciale pentru iubire! Noi suntem iubirea, iar dragostea adevarată arată ca noi şi trăirile noastre! Este FRUMOASĂ ŞI PUTERNICĂ CA NOI!Te iubesc, OMUL MEU! Suntem cei mai norocoşi că nu e nevoie să explicam nimănui!”, a scris Oana Zăvoranu pe Facebook. Recent, Oana a recunoscut că a rămas însărcinată de patru ori.

