Fetița lui Mihai Onilă a murit, în luna noiembrie 2016. Ioana Emily Hope avea doar 10 ani și s-a stins din viață în urma unor probleme grave de sănătate.

„Stăteam în baie şi plângeam, sufeream. Eu cu Ioana comunicam înainte ca ea să se nască. Aceeaşi voce m-a întrebat: „Tati, mă auzi? Sunt aici cu tine. Tu simţi că eu mai sufăr?”. Am răspuns „Nu”. „Simţi că mai am dureri?” „Nu, simt că eşti bine”. „Atunci de ce joci rolul celui care sufer în locul meu dacă eu sunt bine. Atunci am rămas înţepenit în baie”, a spus Mihai Onilă la „Răi da’ buni”.

