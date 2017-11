Mesajul sfâșietor postat de Dana Rogoz pe blogul personal i-a întristat pe fanii acesteia. Alături, vedeta a atașat o imagine de pe vremea când era încă un copil.

Tatăl Danei Rogoz a murit în urmă cu trei ani, la vârsta de 60 de ani, după ce luni de zile s-a luptat cu o boală grea.

Dana Rogoz nu și-a revenit după moartea tatălui ei

”E ciudat cum inconstientul meu l-a adus pe tata in momente importante ale vieţii mele: la prima proiecţie a filmului, la masa cu Vlad, ba chiar si in timpul sfarsitului lumii, ca salvator. Tata, în lipsa, e cel care ma salvează in cele mai grele momente, e salvatorul interiorului meu agitat. Azi noapte l-am visat pe Profu’, Ioan Luchian Mihalea – “tatăl” meu din turneele cu Minisong. Ultima oara l-am visat in noaptea de dinainte de a muri tata. Ii spuneam sa fie blând cu fratele meu, pentru ca “azi moare tata”. Si chiar in sambata aia a murit, deşi ma trezisem din vis cu toată vointa de a-l contrazice. Azi noapte incercam sa il salvez pe Profu’ de la moarte, încercând probabil sa il salvez si pe tata, sa opresc lanţul întâmplărilor. Sa schimb istoria. Sa fie altfel prezentul. Si atunci astăzi chiar l-am fi sărbătorit pe tata, de ziua lui de naştere.”, a scris ea pe blogul personal.