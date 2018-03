Mihaela Rădulescu spune cum a început relația cu Felix, după mai bine de trei ani de iubire. De altfel, este pentru prima dată când vedeta dezvăluie un amănunt mai puțin știut despre legătura dintre ei. S-au cunoscut în timpul interviului pe care diva de la Monaco i l-a luat acestuia.

“Nu visam la el în secret, nu eram îndrăgostită în taină, îl admiram ca sportiv (…) Citisem despre el că era un mare Don Juan și eu toată viața mea am fugit de genul ăsta de bărbat playboy. Nici nu am apucat să mă asez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât.”, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit Revistei Tango.

Mihaela Rădulescu povestește cum Felix Baumgartner a reușit să facă rost de numărul ei personal de telefon.“Numai că, să vezi, printr-o întâmplare, Felix a notat numărul greșit!. A doua zi, la eveniment, când erau toți oamenii adunați, el a venit glonț la mine și m-a întrebat direct de ce nu i-am răspuns la mesaje, în văzul tuturor. Mi-a smuls telefonul din mână și s-a uitat în telefonul meu să vadă dacă am primit mesajele lui, apoi mi-a arătat că mi-a scris vreo cinci mesaje și, după ce am văzut, i-am explicat că are un număr care seamănă cu al meu, dar că o cifră este greșită. Nici măcar nu reținuse cum mă cheamă, mă trecuse în telefon Romanian Chick!. când m-a văzut pe scenă, că mă așez lângă el, m-a întrebat: Tu ce cauți aici? Iar eu am întors întrebarea și i-am zis că el trebuie să ne spună ce caută aici și s-a prins și el, așa, pe parcurs, că eu sunt moderatoarea… Ăsta este Felix Baumgartner!”, a mai povestit Mihaela Rădulescu în cadrul aceluiași interviu.

Mihaela Rădulescu, vacanță în trei în Austria! Diva de la ”Românii au talent” profită de valul de ninsori care s-a abătut asupra Europei ca să schieze alături de iubitul ei, Felix Baumgartner, și de fiul ei, Ayan.

