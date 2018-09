„Din data de 23 septembrie 2018, într-o duminică… Mihaela Tatu face o emisiune pe business. Viaţa mea e viaţa mea. Cât despre Germania… nu plec. Mă duc în vizită la fiica mea şi mă întorc. Am fost într-o vacanţă în Bali. Am făcut baie şi am avut un accident. Meniscul meu… au, au, au! Am venit acasă. Nu am voie în tocuri. Am un obicei. Nu plec nicăieri fără costumul de baie şi genunchiere. Mi le-am pus şi am rezitat până am venit în ţară. Sunt operată la ambii genunchi. La stîngul acum 12 ani şi la dreptul acum două luni”, a spus Mihaela Tatu la tv.

Citește și

Povestea de groază a fetei care a reușit să scape de furia criminalei de la metrou. Magdalena Șerban a împins-o de trei ori în timp ce trenul intra în stație