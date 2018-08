A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică în anul 1973, la clasa profesorilor Moni Ghelerter, Zoe Anghel Stanca, Geta Angheluță. A fost şef de promoție și a primit repartiție la Teatrul Național București. A jucat în spectacole ca Richard al III lea de W. Shakespeare (1975), A douăsprezecea noapte de W. Shakespeare (1984), Cyrano de Bergerac de E. Rostand (1976), Fata din Andros de Terentiu (1977) Romulus cel mare de Durenmatt, (1977) Alexandru Lapusneanu de V. Stoenescu (1978), Filumena Marturano de Ed de Fillippo, Mantaua de Gogol, Harap Alb de Raducu Itcus, etc. A regizat și a scris scenariul pieselor Actorul, Clovnii.

A studiat pantomima la Școala de Teatru „Jacques Lecoq' din Paris

În 1990 si-a deschis propriul teatru numit Masca, pe care îl conduce. A jucat în spectacole ca Medievale, în rolul păpușarului, Clovnii, în rolul lui Fratelini, Mantaua de Gogol (Akaki), A murit moartea, măi!, după Ion Creangă (rolul Ion) Oina, la care a scris scenariul, a regizat și a jucat rolul unui clovn, Gardienii veseli (rolul colonelului).

La Teatrul Național Radiofonic a debutat în anul 1974 cu piesa Mușcata din fereasta de V.I. Popa, urmată de Baladă pentru nouă cerbi de D.R. Popescu, spectacolul muzical Cheia succesului sau Titanic vals de Tudor Mușatescu, Boemii de Ovidiu Dumitru, De dragul ei, Fata din Andros de Terențiu, Epicene de Ben Johnson, a regizat spectacolul Domnul de Pourceaugnac, în anul 2011 a scris scenariul și a regizat spectacolul pentru radio Ex libris al Teatrului Masca. De asemenea, a participat la numeroase emisiuni radio de varietăți și emisiuni dedicate copiilor.

A debutat pe marele ecran în 1976, în Doctor fără voie, apoi a jucat în Reteaua S, Nea Marin miliardar, Caruța cu mere, Sosesc păsările călătoare, Șobolanii roșii, etc. Mihai Mălaimare mare este doctor în istoria teatrului, a fost profesor la UNATC, secția actorie în perioada 1984-1989, a predat actoria la Universitatea Ecologica, a predat pantomima la Școala de Teatru Pygmalion din Viena, a scris cărțile Maidane cu teatru, Demisia, Șansa.

S-a înscris în Partidul Social Democrat in 1995 si a fost deputat de Botoșani, președinte al Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaților (2000-2004) și președinte al Comisiei Parlamentare pentru UNESCO (2008), membru in Consiliul Național al Audiovizualului. A demisionat in 2006 si s-a înscris în Partidul National Liberal, a renunțat la politica in anul 2008.

