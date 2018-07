Mihai Mitoșeru, vacanță de vis la Roma, alături de soția sa

Cei doi s-au aflat pentru a doua oară în Orațul Etern . “Roma e printre locurile noastre favorite si o sa mai mergem acolo de 100 de ori, cu siguranta“, spune indragitul prezentator. Frumosul cuplu nu a ales intamplator aceasta perioada, cei doi avand foarte multe de sarbatorit.

“Suntem a doua oara in Roma, dar a fost prima ora cand am vizitat si Vaticanul; am ramas total impresionati. E o perioada frumoasa pentru noi, pentru ca ne aflam intre ziua sotiei mele si ziua mea, iar pe 12 iulie vom sarbatori 12 ani de cand suntem impreuna“, a spus Mihai Mitoseru.

Bucataria italieneasca a fost un punct de atractie in sine pentru cei doi indragostiti. “Am mancat foarte mult si bine, de data aceasta am mers la pont. Nu ne-am abtinut de la nimic. Acum o inteleg pe Julia Roberts si filmul acela ” , a adaugat Mitoseru. Experienta culinara a fost totala, insa tot bucatele de acasa sunt cele mai gustoase. “Nici pizza, nici pastele, nici carnea asta senzationala nu se compara cu celebrele sarmale de la nuntile romanesti“, a conchis prezentatorul.

