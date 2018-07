Emisiune TV, matinal la radio, evenimente în weekend-uri și… patron de cafenea. Mihai Morar muncește pe brânci, fiind unul dintre cei mai activi bărbați din showbiz-ul autohton, având un avânt și o energie de invidiat.

Mihai recunoaște că regretul său este acela că nu a scris o carte, până la vârsta de 36 de ani. „Fă-ţi ordine în casa ta înainte să judeci lumea. Asta e foarte important pentru oricine. Cei mai mulţi dintre noi judecăm fără să ne ordonăm cumva viaţa. Eu cred în continuare că oamenii sunt încă frumoşi. (…) Vreau pur şi simplu să… nu ştiu dacă e talent. Am o pasiune pentru scris. Înainte să fiu în radio am scris. Am scris la ziac înainte să fiu în radio. Nu există ‘nu am timp’, există proasta organizare a vieţii”, a mai spus Mihai Morar pentru revista Viva!

Mihai este patron de cafenea

„Dacă ar fi să aleg între radio şi televiziune, răspunsul este evident familia. Radio-ul mie mi-a adus televiziune, soţie, familie. Eu sunt şi rău şi bun, şi cu picioarele pe pământ şi cu capul în nori. Cafeneaua asta e partea mea de idealism. În mijlocul cafenelei am pus o masă de lemn de nuc şi am pus nişte scaune. Nu e o cafenea cu măsuţe. E o cafenea cu o singură masă în mijloc. Dacă vrei să bei o cafea te aşezi la masă şi poţi să vorbeşti cu un om pe care nu l-ai cunoscut niciodată”, a mai spus Mihai Morar.

Prezentatorul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, s-a apucat de afaceri. Mihai Morar și-a inaugurat recent o cafenea în București. Printre vedetele care au trecut deja pragul cafenelei lui Mihai Morar s-au aflat Oana Roman și Daniel Buzdugan, colegul lui Mihai Morar de la Radio Zu.

