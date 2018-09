'Sunt fericit că am am prins acest contract, de mult timp voiam să particip. Eu locuiesc în Constanța, dar, pe parcursul filmărilor pentru Antena 1 voi sta la un hotel din București.

Vreau să accesez fonduri europene şi mă gândesc să deschid o brutărie, unde să fac produse de panificaţie. Am zis să nu apelez la rude, pentru că nu faci afaceri cu rudele, şi nici la prieteni. Aşa cum spunea şi Ion Ţiriac, trebuie să faci afaceri cu oameni pe care nu-i cunoşti, cu cei care nu ai o prietenie foarte apropiată. Am multe planuri, însă momentan am filmările pentru Te cunosc de undeva', de la Antena 1 și concerte', a povestit el, pentru Click.ro.

Mihai Trăistariu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor descoperi, din 8 septembrie, în postura de concurent al emisiunii Te cunosc de undeva!' face săptămânal naveta Constanța-București, ca să ajungă la antrenamentele și filmările pentru acest show.

