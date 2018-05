Miklos Tolnai, militarul de la “Chefi la cuțite”, acuzat de minciună. Reacția MAPN după declarațiile bărbatului a lămurit situația care a creat isterie în mediul virtual.

Miklos Tolnai, cel care a impresionat o țară întreagă la emisiunea Chefi la Cuțite, după ce a spus că a fost rănit în teatrele de operațiuni și primește o pensie modică nu ar fi spus adevărul, susține Ministerul Apărării Naționale. Mai mult decât atât, a precizat că primește o pensie de 350 de lei. MAPN îl acuză însă că nu a făcut parte din cadrul Armatei române.

“Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public despre situaţia cetăţeanului Miklos Tolnai, ca fost militar în cadrul M.Ap.N. şi participant la misiuni în teatrele de operaţii, Biroul de Presă al M.Ap.N. face următoarele precizări: Miklos Tolnai nu figurează în evidenţele structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, nici în calitate de militar activ şi nici în calitate de militar în rezervă sau retragere. În acest sens, precizăm că, neavând calitatea de militar activ, nu putea să participe independent sau în cadrul unor structuri constituite ale Armatei României la misiuni în teatrele de operaţii.

De asemenea, militarii răniţi pe timpul unor acţiuni militare beneficiază de prevederile OUG 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare, care acordă compensaţii financiare ( situația cu toate drepturile militarilor răniți poate fi studiată la adresa: http://dcvp.mapn.ro/pages/view/119 ), precum şi rămânerea în activitate, la cerere, în structuri ale Ministerului Apărării Naţionale, inclusiv pentru militarii cu gradul I de invaliditate. Considerăm că afirmaţiile domnului Tolnai aduc atingere imaginii instituţiei militare, ele nefiind conforme cu realitatea”, este reacția MAPN.

Poziția oficială a postului Antena 1

“Dupa difuzarea editiei de luni, 30 aprilie, a show-ului “Chefi la cutite”, Antena 1 a fost sesizata de MApN in legatura cu povestea concurentului Tolnai Miklos. Acesta a prezentat fapte si a adus acuzatii in cadrul emisiunii, care nu sunt confirmate de MApN si nici sustinute de dovezi clare ale concurentului. Regretam faptul ca emisiunea a fost folosita pentru expunerea unor fapte neadevarate. Antena 1 va lua masurile necesare conform contractului incheiat cu concurentul Tolnai Miklos, iar viitoarele editii vor fi editate, pastrandu-se numai cadrele care fac referire la aptitudinile sale in bucatarie. Conform regulamentului si structurii show-ului, cei trei chefi jurizeaza strict farfuria care le-a fost adusa in fata, fara a sti cine este omul din spatele panoului si care este povestea lui. Evolutia concurentului in emisiune are la baza exclusiv talentul sau in bucatarie”, este poziția oficială a Antena 1.

Citește și

VIDEO. Cele nouă vieţi ale veteranului din zonele de conflict. Povestea militarului român care a luptat din Angola până în Afganistan