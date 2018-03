Mioara Roman, despre cea mai tristă amintire cu mama ei. Fosta soție a lui Petre Roman a fost prezentă în cadrul emisiunii online prezentată de fiica ei, “OanaPunctRoman”, unde a dezvăluit amănunte mai puțin știute din perioada copilăriei.

Deși majoritatea amitirilor cu mamele noastre ar trebui să fie unele plăcute, pentru Mioara Roman, lucrurile nu au fost atât de simple. Aceasta recunoaște că a fost “copilul războiului” și a suferit cumplit că mama ei nu i-a fost alături atât cât ar fi trebuit.

“Primele amintiri cu mama sunt triste. Este vorba despre bombardamentul din ’44. Pentru că am fost un copil al războiului. Era bombardament american și ne-a lovit casa din zona Domenii. Trebuia să mă țin de gâtul mamei. Am stat în gară atunci. Am suferit că nu am avut-o pe mama. Tata ne-a dus la Auschwitz. Imaginea cea mai cruntă au fost orfanii. Cei 200 de mii de copii. Mirosea a carne vie”, a spus Mioara Roman în cadrul emisiunii OanaPunctRoman, despre cel mai marcant moment.

