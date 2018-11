Mioara Roman s-a numărat printre persoanele publice prezente zilele trecute la inaugurarea unui nou salon al celebrului hairstylist Laurent Tourette.

„Sunt clientă veche, nu știu, cred că de când a venit în România. Nu numai că îmi face plăcere din cauza atmosferei, dar și cum mă coafează într-un fel deosebit”, ne-a spus ea încântată. Doamna Roman a rămas fidelă aceleiași coafuri pe care o etalează de ani buni, dar pe care a adaptat-o tendințelor.

„Mă vopsesc și acum pentru că am o vârstă, vara am părul mai lung, îl strâng sus și iarna e mai scurt. Am avut totuși șansa că am ceea ce se numește <<un păr care stă>>, deși am avut în copilărie niște cozi uriașe, pe care le uram de moarte”, a precizat ea, semn că apreciază bogăția podoabei capilare.

Mioara Roman : A m jurat că după revoluție nu o să mă mai vopsesc niciodată singură'

Fosta soție a lui Petre Roman a fost dintotdeauna o doamnă distinsă și elegantă. Dacă în epoca de Aur se străduia să se descurce singură pentru a-și ascunde firele albe, ulterior a ajuns pe mâinile unui hairstylist care o aranjează pentru evenimente importante sau îi asigură o culoare uniformă podoabei capilare. În toată această perioadă, Mioara Roman a deprins trucuri de coafat și a aflat de la specialist care sunt tendințele, reușind să se aranjeze impecabil și acasă.

Pe vremea lui Ceaușescu, mă vopseam singură, pentru că nu se putea, nu se găsea și așa mai departe și costa, am jurat că după revoluție nu o să mă mai vopsesc niciodată singură și așa s-a întâmplat. Am păstrat șatenul închis pe care l-am avut dintotdeauna. Hairstylistul m-a învățat cum să fiu mai modernă, să nu mă mai tapez foarte tare, ci mai puțin pentru că așa e moda acum, nu mai e ca în tinerețea mea', a declarat, pentru Libertatea, Mioara Roman.

Probleme de sănătate pentru Mioara Roman. „Am fost internată trei zile”