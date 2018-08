„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă, îi mulţumesc lui Dumnezeu că pot să plec. Eu am energie bună pentru că eu sunt un om optimist, pe mine nu mă doboară nimic pentru că ştiu ca sunt iubită de Dumnezeu, pentru că sunt un om foarte bun. Este singurul lucru cu care mă laud, n-am să fac rău niciodată, n-am făcut şi nu voi face nici cu gândul. Dumnezeu mă apără. Dar îmi mai dă câte o palmă aşa ca să mă trezesc uneori că poate sunt prea bună”, vorbeşte, cu emoţie, marea artistă.

„Acum sunt foarte liniştită pentru că am oameni foarte buni lângă mine. N-am avut niciodată pe nimeni alături de mine să împărţim munca. Am două prietene de 35-36 de ani care acolo s-au împietrit, cu care mă pot ajuta tot timpul şi sunt alături de mine. Fără aceşti prieteni, fără această mică familie pe care o am nu cred că făceam nimic. Ei au fost lângă mine. Dumnezeu şi această mână mică de prieteni care ţin la mine, ţin la Mira”, mărturiseşte Mirabela Dauer la Star Magazin' .

„Plec şi eu în vacanţă în luna septembrie. Plec zece zile în Las Vegas cu gaşca. Şi acolo am prieteni şi mi-e dor de ei. Viaţa e atât de scurtă, e o clipă, viaţa este o clipă, nu e păcat să o irosim? Să ne bucurăm de fiecare secundă care trece, fiecare secundă e importanta pentru noi, fiecare secundă”. Marea artistă a mai dezăluit un mare secret, unul destul de costisitor: „Am dat de boala comandatului pe internet! Şi mi-am comandat tot felul de rochiţe, bluziţe. Hainele pe care nu le mai port le dau. Dar din dar se face Rai. Fericită e persoana care poartă numărul meu la picior. Am slăbit în ultima perioadă 13 kilograme, am mai pus la loc, dar vreau să mai slăbesc puţin. Nu ţin un regim, doar mă controlez. Nu mai mănânc după ora 7 seara şi am grijă la ce mănânc”.

