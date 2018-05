Mirabela Dauer povestește pe larg despre felul în care a reușit să treacă peste problemele de sănătate și le arată telespectatorilor casa și grădina sa, locul superb în care se reîncarcă cu energie zi de zi.

”Dumnezeu m-a trimis la analize și tocmai de-asta am știut întotdeauna că voi fi bine. Nu mi-am făcut griji nici măcar o clipă. Eu consider un lucru: atât timp cât nu faci rău nimănui, Dumnezeu te iubește. Cred că fiecare primește ce sădește. Eu merit să fiu iubită, pentru că sunt un om bun. Și n-am să mint niciodată și n-am să înșel niciodată. Mi-am cunoscut în ultima perioadă prietenii adevărați, cei care au stat alături de mine. Oameni cărora le pasă de mine, asta vreau eu, atât. Una dintre prietenele mele a avut grijă de mine, a stat cu mine în rezervă. Am câțiva oameni care mă ajută”, mărturisește Mirabela Dauer în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars.

Despre felul cum și-a revenit imediat după intervenția chirurgicală dificilă prin care a trecut, dar și despre oamenii care o ajută în mod constant, Mirabela Dauer vorbește duminică, de la ora 16.30, la Antena Stars. Recent, Mirabela Dauer s-a operat la rinichi, iar acum artista se simte mult mai bine.

Citește și