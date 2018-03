Mircea Stoian s-a despărțit de iubita lui. “Am încercat zadarnic”

Mircea Stoian s-a despărțit de iubita lui, femeia pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor și despre care nu vrea să dea mai multe detalii, pentru a-i păstra intimitate.

Se pare că nu mai e nicio șansă de împăcare, după cum a spus Mircea N. Stoian, într-un mesaj postat pe contul de socializare, ținând să precizeze că nu va dezvălui identitatea acesteia.

“După un an și ceva de relație și o săptămână în care am încercat zadarnic să o aduc pe doamna la masa negocierilor pentru a vedea unde este greșala și a repara ce se poate repara, astăzi am decis să pun punct unei relații devenite toxice din cauza reziduurilor fostei căsătorii. Îi urez doamnei cu care am împărțit viața peste un an să aibă în continuare parte de bucurie, ca și până acum, liniște și pace sufletească. Evident, nu spun nici despre cine e vorba, nici de ce ne-am despărțit și nici nu pun poze pe facebook cu ea, pentru că îi respect intimitatea și dorința de anonimat. Prietenii apropiați o și mă cunosc și știu că dacă am decis ceva nu mă mai întorc. Cel mai rău îmi pare de țuica aia minunată pe care o aducea de la ea de la țară. Păcat. Cu sau fără ea, viața mea merge înainte”, a scris Mircea Stoian pe contul de socializare.

Recent, Mircea Stoian a lansat un atac dur la adresa vedetelor. Acesta a scris pe blogul său un articol în care personajul principal este Mihaela Rădulescu, însă nici Andreea Marin sau Andra nu scapă. În opinia omului de televiziune, diva de la Monaco este mult mai interesantă decât Andra.

