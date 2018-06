Cel care a pus la cale această escapade romantică a fost soțul Mirelei, care a dorit să-i ofere acesteia două zile de relaxare după o perioadă foarte agitată, în care a făcut un adevărat maraton între platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste” pe care o prezintă în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1 și repetițiile pentru musicalul Mamma Mia, în care a avut rolul principal.

”După o perioadă grea și foarte aglomerată cu repetițiile pentru Mamma Mia, în care am fost mai mult ruptă de familie și mi-a fost tare dor de ai mei, soțul meu a vrut să-mi facă o surpriză. Știa că soarele și marea mă relaxează, așa că a profitat de acest weekend în care nu aveam niciun spectacol la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. El s-a ocupat de absolut tot, de hotel și de biletele de avion.

Am lăsat copiii cu bona și am fugit la mare. A fost foarte bine, chiar dacă două zile nu sunt neapărat suficiente. Dar contează enorm să te relaxezi, departe de țară, fără telefoane, rupt de lume. Chiar și aceste două zile fac bine vieții de cuplu”, spune Mirela Vaida.

Ea mărturisește că a învățat multe lucruri de la specialiștii din cadrul emisiunii pe care o moderează, printre care și importanța alocării timpului pentru familie.

”Recomand oricărui cuplu să-și aloce acest timp în doi. Măcar o dată pe lună să facă asta. Pentru că, oricât ne-ar fi de dor de copii, și nouă ne-a fost foarte dor în acest weekend, e foarte important ca părinții să fie relaxați. Am învățat acest lucru de la psihologii pe care îi am alături de mine la ”Totul pentru dragoste”, e cel mai important ca în familie să aloci timp atât statutului de mamă, cât și celui de soție”, declară Mirela Vaida care aduce în casele telespectatorilor, în fiecare zi de luni până vineri povești impresionante de viață.

