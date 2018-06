“De înotat, am învăţat să înot singură, nu de la un instructor, pentru că instructorul pe care l-am avut şase luni la înot a făcut, după părerea mea, cea mai mare greşeală. M-a aruncat în bazinul de la 23 August – era un bazin adânc de 10 metri, ştia că nu ştiu să înot şi am încercat să ies de acolo la suprafaţă, am ieşit, şi el m-a împins înapoi în apă cu un baston, cu un băţ, cu un teu din ăla cu care se spală pe jos… Şi mi-a fost frică. Uterior am învăţat să înot, dar singură, încet, încet…”, a povestit Monica Anghel.

