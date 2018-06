Raluca spune despre cățelul ei Bubu că este răsfățatul familiei, pentru că toată lumea îi face poftele. Cu toate acestea, cântăreața recunoaște că părinții ei sunt cei cu adevărat responsabili în îngrijirea patrupedului.

”Tata este cel care are cel mai mult grijă de el, îl duce la coafor, îi dă să mănânce. Sincer, noi când rămânem singure cu el se întâmplă și să uităm să-i dăm să mănânce. Ba mai mult, la un moment dat Denisa l-a uitat afară în frig și a răcit. Când l-am văzut am crezut că nu mai poate să respire. L-am luat repede în brațe și am fugit cu el la Urgență. Medicul ne-a liniștit, era vorba de un strănut invers”, povestește Raluca în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor”, de la Antena Stars.

