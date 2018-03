Acesta era tabloul meu preferat… insa de anul trecut lipseste femeia care m-a crescut si care m-a iubit nespus… Mi-e greu sa scriu despre asta, durerea nu ma lasa s-o fac, dar revazand acest videoclip la care a participat si ea, ascultand aceste versuri, am plans in hohote si am simtit nevoia sa va spun ca in spatele zambetului meu se ascunde o imensa durere… Dadica mea iubita(bunica) a plecat in ceruri dar a avut grija de noi si in al doisprazelecea ceas si a trimis-o in locul ei ca sa ne aline sufletele pe micuta noastra Amelie Nicole Elena. Dada a fost a doua mama pentru mine… Sa ii iubim si sa-i pretuim cat sunt langa noi caci apoi nu ne mai raman decat amintirile… #cuvintelesuntdeprisos #dordeea

