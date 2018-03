Monica Bârlădeanu a învățat de pe internet să facă bijuterii. Așa a transformat, în urmă cu aproape 5 ani, o pasiune într-un business cu un real succes atât în Los Angeles, cât și la București. Deși podoabele pe care le creează sunt superbe, actrița spune că nu se consideră un bijutier adevărat.



Monica a început lucrul manual ca formă de relaxare, pentru ca apoi să dezvolte din asta o afacere. Faptul că tot ce ieșea din mâna ei ajungea să fie pe placul prietenilor și al celor care intrau în contact cu ea afăcut-o pe Monica să creeze și mai multe modele. În scurt timp, frumoasa brunetă, care a preluat frâiele emisiunii “Ferma vedetelor” de la Iulia Vântur și care a pozat goală la 39 de ani, a ajuns, de la un simplu kit de realizare a unor bijuterii simpliste, să facă lucruri complicate. Și a făcut-o… nu studiind alături de bijutieri renumiți, ci pur și simplu urmărind tutorialele de pe YouTube.

Monica Bârlădeanu a învățat de pe internet să facă bijuterii. A mâncat tutoriale pe pâine și recunoaște că a greșit mult

“Am învățat să le fac dintr-un kit și, mai departe, de pe YouTube. Știi câte tutoriale sunt? Astăzi, dacă vrei, poți să înveți o meserie de pe YouTube. Bine, o să greșești de multe ori. Probabil dacă mergeam și eu la o școală serioasă și învățam să fac asta în mod organizat, greșeam mai puțin, dar mie mi se pare frumos și să greșești. Podoabele mele cred că toate sunt un pic greșite”, ne-a povestit Monica, mărturisind că și acum, la 5 ani de când s-a apucat să creeze brățări, inele, coliere și cercei, păstrează majoritatea bijuteriilor care ies din mâinile ei. “Acum, mă mai îndur și mai dau și la magazin, dar tot mai am unele de care nu prea vreau să mă despart”.

Fiind un business venit dintr-o pasiune de suflet, Monica acordă o atenție deosebită bunul mers al afacerii. Așa se face că, înainte de a începe filmările pentru “Ferma vedetelor”, actrița s-a asigurat că lasă totul în ordine. Invitată în studioul Ringier, la “Interviurile Libertatea”, Monica ne-a mai spus că magazinul din București este franciză și că ea se ocupă doar de sediul din Statele Unite.

“Le-am gestionat de la distanță. În plus, magazinul din București e franciză, deci, managementul e la altcineva, nu e la mine. Am avut oricum grijă să fac aprovizionarea înainte de a reveni în România pentru Fermă. Era oarecum rezolvată. În plus, eu – nu știu dacă este o calitate sau un defect -, când intru într-un proiect, intru parcă într-un tunel. Nu mai văd nimic, stânga, dreapta. Mă detașez de absolut tot, pentru că este foarte greu să îi înțelegi pe concurenți și prin ce trec, dacă tu ești conectată la modernism și la viața pe care o avem noi pe aici”, a mai povestit Bârlădeanu.