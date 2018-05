Carmen Harra și-a spus punctul de vedere. „Totul a plecat de la faptul că eu am avut o problemă cu ochii, eu nu știam numărul de telefon al Monicăi Pop, așa că l-am rugat pe Emanuel să ia legătura cu Monica Pop, pentru o consultație oftalmologică. Ea a zis: De ce nu m-a sunat, nu poate să pună mâna pe telefon? Să plece! Așa că am plecat. Un cadru medical trebuie să se gândească la sănătatea pacienților. Sunteți rasistă! M-ați insultat. Suntem de aceeași vârstă. Sunteți obligată să aveți o atitudine bună față de pacienți. Vă comportați ca la mahala! Aveți curajul să mă priviți în ochi? Să lăsați ifosele astea, să vă comportați ca un om de 64 de ani. Am șase martori că m-ați înjurat. Vă dau în judecată, să vă fie rușine că sunteți cadru medical. Eram la ușa spitalului. Ce cadru medical ești dumneata, dacă nu dai ajutor unui pacient?

Am întârziat vreo 20 de minute dar ne-am cerut scuze. A pus pe Facebook-ul ei, își instigă pacienții împotriva mea! Ce caracter e ăsta, vrei să întorci adevărul contra unei femei de vârsta ta? Am șase martori care pot să vină în tribunal. Sunt cetățean american, nu ai dreptul să mă abuzezi verbal. Cum îți permiți să mă faci mincinoasă? Cine îți dă dumitale dreptul? Să-ți fie rușine! Nu meriți să fii cadru medical! Femeie bătrână și fără minte, asta ești. Am 133 pulsul, chemați o ambulanță!” a spus Carmen Harra, în cadrul emisiunii lui Mihai Morar.

„Ea ca doctor știe cine sunt eu. Nu e nicio țigănie. Eu am avut nevoie de ajutor, sunt atâția oameni care îmi sunt martori. I-a sărit muștarul și m-a aruncat. Sunt cetățean american și nu aveți ce să-mi faceți! Mi-am cerut scuze din prima secundă pentru întărziere, dar ea trebuie să-și ceară scuze pentru insulte. Eu am toată iubirea pentru dânsa, dar nu accept insulte” a mai spus Carmen Harra.

Monica Pop respinge toate afirmațiile celebrei Carmen Harra „Sunt niște minciuni ordinare! Eu știu că doamna este o clarvăzătoare. Eu nu fac parte din showbiz și nu sunt mare vedetă. Niciuna dintre noi nu suntem vedete. Tot ce spune doamna Harra este o minciună. Înainte cu o zi am primit un mesaj de la un domn care mi-a zis că este managerul doamnei Harra, în care îmi spunea că are nevoie de o consultație.

Toată lumea de pe Facebook e de acord cu mine. Doamna minte, așa cum îi e obiceiul. Nu e adevărat că a ajuns la spital, minte! Domnul Emanuel mi-a zis că sunt pe drum, iar eu am înțeles ceva legat de o ședință, apoi a zis că ploua. Ploua pentru toți pacienții, dar ei au venit la timp!

Carmen Harra este într-o criză psihiatrică”, a spus și Monica Pop, printr-o intervenție telefonică. „Urlă și zbiară pentru că are o voce foarte puternică și profită de asta. Doamna minte cu tot ce spune, ce teatru face și ce țigănie…Este o minciună ordinară!” a spus Monica Pop, închizând mai apoi, apelul telefonic.

Revenind cu un alt apel telefonic, Monica Pop susține, din nou, că tot ceea ce face Carmen Harra este doar un circ și tot ce spune sunt numai minciuni. „Asta este o țigănie pe care o inventează”, a mai spus prof. univ. dr., Monica Pop, după care a închis din nou apelul telefonic.

„Nici măcar un singur cuvânt jignitor nu i-am spus. În momentul în care a întârziat, trebuia să aibă bunul simț să scrie două rânduri, să spună că nu mai ajunge” a mai spus Monica Pop.

