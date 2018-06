Mai mult, cu o seară înainte de marele eveniment, Monica Tatoiu a organizat petrecerea “burlăcițelor”, cu …margherita, după cum a precizat chiar ea în dpreptul imaginii de pe contul de socializare. După slujba de la biserică, urmează petrecerea cu stil, la care vor participa peste 150 de persoane.

“Acum 30 de ani am strâns bani și am avut prima căsătorie, făcută de preotul care mi-a spus multe lucruri am venit să îi mulțumim ca ne-a dat înțelepciunea care trebuie să însoțească un bărbat și o femeie. Sunt emoții mari, normal. Nu știu cum va fi peste cinci ani când trebuie să ne întâlnim la fel de sănătoși. Dumnezeul este acolo, te vede în fiecare secundă și dacă ai o relație de respect nu le lasă. Când am avut probleme mari, întodeauna am zis mulțumesc că mi-a dat atât cât pot duce. În primii 20 de ani ne-am certat, după am început să mergem la biserică să mulțumim pentru ce avem. Primii 20 de ani au fost înfiorători. Eu îmi doresc să mă plec înaintea soțului meu că n-aș putea să trăiesc fără el. Mă rog la Dumnezeu să mă ia pe mine mai întâi. Singurătatea e cumplită la bătrânețe. Era frumos și deștept, acum e doar deștept, frumusețea nu prea, dar nici eu nu mai sunt ca în tinerețe”, a spus Monica Tatoiu, la “Star Matinal de Weekend”.

” Ce port astăzi este o rochie de 1960, dintr-un magazin care vinde produse dăruite de doamne din înalta societate din Manhattan.”, a mai povestit Monica Tatoiu la Antena Stars.

