Motivul pentru care Anca Neacșu s-a întors în România. Fosta artistă de la ASIA va petrece Crăciunul alături de familia ei și este foarte fericită că poate face asta.

Cântăreaţa Anca Neacşu, fostă membră a trupei ASIA, care locyuiește în Turcia, s-a întors în România, pentru familia ei. Vedeta s-a căsătorit anul trecut, cu un afacerist, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

„Ţin ca în fiecare an să fiu lângă ai mei, pentru că e cel mai bine. Nu am făcut niciun Crăciun în Turcia. Atmosfera de acasă e de nepreţuit. Vreau să îţi spun un secret. Am dublă cetăţenie, de curând. Nu am spus nimănui până acum. Măcar acum nu mai stau stresată cu paşaportul şi cu permisul. Casa mea e aici”, a spus Anca Neacşu, în emisiunea „Răi Da’ Buni”.

