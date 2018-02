Motivul pentru care Denisa Nechifor vrea să părăsească România. Vedeta a mărturisit că se gândește serios la viitorul fetiței sale, dar și al ei.

Denisa Nechifor este dispusă să o ia de la capăt departe de România. Își dorește o familie și un viitor mai bun pentru fetița ei și a lui Adi Cristea.

„Este un subiect despre care nu prea îmi place să vorbesc. Este la nivel de plan deocamdată. Îmi doresc foarte mult să plec undeva cu copilul meu. În primul rând pentru educaţia ei şi apoi pentru mine. Este momentul să fac o schimbare. Cred că este greu să o iei de la zero undeva. În momentul în care simţi să faci lucrul acesta trebuie să ai curaj. Eu şi în Bucureşti am luat-o de la zero acum zece ani. Îmi doresc să o iau pe alt drum. Vreau o familie. Mă gândesc la acest lucru de ceva vreme. Important e să fie copilul bine. În general iau deciziile singură. Adi ştie foarte clar că eu mă gândesc la fericirea copilului şi binele copilului”, a spus Denisa Nechifor la Antena Stars. Recent, fosta iubită a lui Adi Cristea a măsturisit că va merge la nunta acestuia, atunci când se va căsători.

