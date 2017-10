Motivul pentru care Raoul nu vrea să facă nunta cu Jacqueline, cea alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an.

Motivul pentru care Raoul nu vrea să facă nunta cu Jacqueline, deși se înțeleg foarte bine

„Cu toţii trebuie să facem asta la un moment dat în viaţă. Nu mai începem cu mâinile, dar nu sunde modă veche, contrar aparenţelor. Prietena mea, Jacqueline, despre care se spune că se va căsători cu mine. Ea a spus „Da” la tot ce am spus eu pentru că şi eu am spus da la tot ce a spus ea. Avem o relaţie foarte frumoasă, eu am ţinut-o departe de ochii lumii„, a declarat Raoul la „Agenţia VIP”.

