“Buna tuturor! Am avut un program foarte încărcat în ultima perioadă și a trecut ceva timp de când nu am mai postat. Luna trecuta a fost Ramadanul, o luna foarte importanta pentru noi, o luna in care am incercat să ne curățăm sufletul și să fim recunoscători pentru tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem. Am primit foarte multe mesaje deosebite, pentru care vă mulțumesc din suflet, ma simt fericit si onorat pentru ca am petrecut vacanta intr-un mediu atat de prietenos, cu oameni frumosi. Vă sunt recunoscator pentru susținere cât si pentru gândurile bune transmise!”, a scris acesta pe contul de socializare.

Recent, s-a spus că fostul soț al Andreei Marin, Tuncay Ozturk, are probleme financiare cu firma lui, care a înregistrat pierderi uriașe. Până acum însă, acesta nu a făcut nicio declarație în acest sens.