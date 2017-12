Nadine, declarații uimitoare de Crăciun. Artista a povestit despre evenimentele marcante din viața ei și cât de grea a fost copilăria la casa de copii.

Nadine are o familie fericită, un soț care o iubește și un băiețel de 7 ani, care îi seamănă perfect. Însă, viața ei nu a fost întotdeauna frumoasă ca acum.

“Îmi amintesc de un Crăciun când eu şi fraţii mei eram la casele de copii… Mătuşa noastrp ne-a promis atunci că vom fi de Crăciun toţi trei, dar nu credeam pentru că era extreme de greu. Ea a sărit gardul, s-a bătut cu gardienii şi a făcut tot posibilul şi a reuşit. Toţi trei am fost atunci împreună de Crăiciun.”, a povestit Nadine la Antena Stars. “Pentru omul care sunt eu astăzi îi datorez ei în mare parte. Ea întotdeauna căuta soluţii, nu s-a văitat niciodată, deşi erau zile când ne durea capul de foame. Eu am devenit un adult care are constant soluţii şi orice obstacol îl transform într-o oprotunitate acum”, a continuat Nadine, care a declarat în cadrul aceluia interviu că nu și-a aniversat niciodată căsătoria.

