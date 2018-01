Nae Nicolae, actorul de stand-up comedy, de la IUmor, acuzat că și-a bătut iubita. Femeia a făcut declarații șocante în direct la tv, despre cel care i-a fost alături o perioadă.

Mihaela a venit la o emisiune TV si i-a adus lui Nae Nicolae mai multe acuzatii de violenta si agresiune. Nemultumita de faptul ca Politia nu a luat niciun fel de masuri, in urma plangerilor, Mihaela Gheorghita a ajuns la TV.

„Eu am stat un an jumate cu el si am zis ca atata timp cat totul se termina nu imi doresc sa fiu folosita chiar si pana la 50 de lei. Au fost certuri si foarte multe jigniri din partea lui. In urma jignirilor, eu plecam de tot. Am avut nevoie 4 zile de ingrijiri medicale. El m-a filmat ca sa ma incrimineze. „M-a călcat în picioare efectiv, este vorba de Nae Nicolae. Relaţia s-a rupt în august, s-a lăsat cu traume fizice şi psihice. M-a lovit în demnitatea mea de femeie, m-a expus în faţa tuturor. M-a lovit foarte tare, pe mâini, pe picioare totul a început după ce i-am cerut bani pentru o cursă, eu l-am adus de la aeroport. A venit imediat poliţia. Ne-a dus la secţie. Au mai existat certuri, jigniri în afară de acest incident.” a declarat femeia în emisiunea „Acces Direct”.

Contactat telefonic, Nae Nicolae se apără.”Ca sa continuam penibilitatile, ar trebui sa astept sa ma fac mare, sa devina o vedeta si pe urma sa se certe cu cineva si sa caute scandal. Persoana aceasta vrea de la mine o suma de bani, pretinde de la mine ca mi-a oferit suport moral si vrea sa isi promoveze o carte de promovare. Are mai multe poze cu piciorul in ghips, pe care le-a trimis si altor colegi. Pozele celelalte sunt dintr-un accident de masina pe care l-a avut inainte. Nu stiu daca vi le-a aratat pe acelea. Din august si pana acum arunca mereu cu noroi in mine.”, a povestit comediantul, la Accces Direct.



