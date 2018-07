„Eu sunt o fricoasă și până găsesc un medic în care să am încredere, indiferent de ce branță de medici e vorba, durează un pic. În urmă cu douăzeci de ani, am cunosxcut o fată puțin mai mare decât mine, un medic stomatolog care mi-a făcut niște lucrări care au ieșit așa cum am vrut eu și pentru că am încredere în ea, am păstrat-o.

Prețurile sunt mai mici aici, vreau să nu mă doară dinții niciodată, să fie sănătoși. Sunt cu soțul meu aici în România, fiica mea e cu iubitul ei și cu cățelul nostru, în Finlanda. Am mers să-i cunoaștem și pe părinții lui recent, știu că are o familie bună și Daria se simte acolo ca acasă” a spus vedeta, la Antena Stars.

Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen. Narcisa Suciu are toate motivele de mândrie în ceea ce priveşte viaţa personală. Este mămica unei fete foarte reuşite, pe nume Daria.

