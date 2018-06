Au trecut două luni de la moartea lui Mihăiță, iar cei doi nu își pot reveni din șoc. Elena Ploieșteanu era cea care petrecea tot timpul cu băiatul.



“O să vă obişnuiţi de acum încolo un an de zile cu ţinuta mea. În orice familie există conflicte. Cei care au vorbit, eu nu mă supăr pe ei, nu am primit niciun leu, nu am acceptat. Am slăbit vreo opt kilograme. Din păcate, a trebuit pentru ca aveam niste contracte. Am toată luna iulie”, a spus Nelu Ploieşteanu la Antena Stars.

“Starea mea nu este una bună. eu tot timpul eram cu Mihăiţă în braţe. Mi-este foarte greu. Eu una până nu m-oi duce lângă el nu pot. Plâng zi şi noapte. Mihăiţă trebuia să fie acasă acum. dacă mai trăia încă 30 de ani eu tot alături de el eram, eu eram cea mai fericită lângă el”, a spus Elena Ploieşteanu. Băiatul lui Nelu Ploieșteanu era ținuit la pat de mai bine de 20 de ani. Băiatul a venit pe lume perfect sănătos, dar un vaccin i-a cauzat suferința. de la vârsta de două luni a avut tetrapareză spastică și encefalopatie.

