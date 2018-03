Nepoata Elenei Merișoreanu a făcut senzație la tv. Beatrice și artista de muzică populară au fost prezente în platoul emisiunii de la Antena Stars, unde au dezvăluit detalii mai puțin știute de public.

Nepoata Elenei Merişoreanu are 22 de ani, este studentă la ASE şi nuvrea să-i calce pe urme bunicii sale.Beatrice a vorbit despre cum este bunica ei.

“Bunica mea e blândă cu mine. Am făcut prostioare până acum. Am iubit de patru ani, e diplomat, pleacă tot timpul. Se înţelege bine cu bunica. La început nu a fost prea aşa, până s-au acomodat. Bunica mea este foarte modernă. Acum un an a fost cu mine în club până la 3 dimineaţa. Eu sunt studentă în anul 3 la ASE”, a spus Beatrice, nepoata Elenei Merişoreanu la “Agenţia Vip”.

Recent, Elena Merișoreanu a făcut declarații despre femeia care a jefuit-o și care a lăsat-o fără bijuteriile din aur. Femeia respectivă este grav bolnavă.

