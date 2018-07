Nico, despre cele nouă animale pe care le are acasă

Artista susține că, deși nu este deloc simplu să ai grijă de atâtea suflete, cei cinci căței și cele patru pisici reprezintă pentru ea o parte din familie.

”Covoarele trebuie să le duc o dată la o lună de zile la curățătorie, tapițeria trebuie să o spăl periodic. Dar eu nu am avut animale în copilărie și acum le iubesc foarte mult. Simt întotdeauna că ele mă liniștesc și mă relaxează. Pe unele dintre ele le-am primit cadou, pe altele le-am salvat pe de stradă. Consum o grămadă de timp cu animăluțele, pentru că nu este ușor. Au și ele problemele lor și noi pe ale noastre, dar nu le neglijăm. Când eu și soțul meu ne așezăm la masă, toate animalele sunt în jurul nostru”, povestește Nico în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor”, de la Antena Stars.

Recent, Nico a ținut să precizeze că a făcut “mici injecţiuţe”, la un medic în care are încredere deplină. “Prima intervenţie am făcut-o la 43 de ani. Eu consider că aceasta este vârsta cea mai potrivită”, a spus artista.

