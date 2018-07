Nico, vacanță cu peripeții.“ La plecarea spre Maroc, am pierdut avionul”

“Îmi doream din tot sufletul să merg în Maroc. Am avut o perioadă încărcată, am avut spectacol înainte. La plecarea spre Maroc, am pierdut avionul. M-am speriat, bagajele au venit ulterior, îmi era frică să nu le pierd. Totul s-a terminat cu bine, din fericire.”, a spus Nico la ” Vorbește Lumea” .

“Am mâncat de toate, mie îmi place și cușcușul, cartofi, un preparat cu carne, tajine, dulciuri aveau multe… pâinea e delicioadă, cu tărâțe și mălai. Am apă în gură doar când mă gândesc.”, a mai spus Nico, în cadrul unei emisiuni tv.

