“Faptul că am fost protejată atât de bine se datorează părinţilor mei, tatălui meu. El poate să mă crească atât de frumos în continuare. Eu cred că ei tot o să mă crească, să mă înveţe. El îmi vrea binele şi are o experienţă mult mai mare decât mine. Dacă îl am pe tata chiar nu îmi e frică. În tot timpul ăsta el îşi doreşte să mă înveţe şi să mă pregătească pentru momentele în care nu va mai putea fi lângă mine. Mie îmi e foarte bine aşa cum sunt. Oamenii nu ştiu despre Nicole Cherry este că până când să fie ea cunoscută şi să câştige tot ce are tatăl ei i-a oferit toate lucrurile astea”, a spus Nicole Cherry la Antena Stars.

În momentul în care s-a lansat în showbiz, Nicole Cherry a cucerit imediat publicul din România și într-un timp record a început să aibă concerte și recitaluri. Pentru că avea doar 14 ani, artista era în permanență însoțită de părinții ei. Acum, la 5 ani de la debut, Nicole Cherry îi dă liber tatălui ei, însă doar din postura de șofer.

