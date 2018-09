„Până acum n-am fost băgată în friendzone, eu am ținut pe alții și tot mă gândesc să nu mi se întâmple și mie. Dacă sunt insistenți le spun că nu vreau. Am fugit de la o primă întâlnire, i-am spus că am treabă. Dacă nu există chimie, nu stau, nu vorbesc. Una e să vorbești cu cineva pe Whatsapp, alta e să vezi mimica feței. Ai mai mult timp de gândire. Am stat cam jumătate de oră sau 40 de minute, m-au ajutat și prietenele, nu m-am ridicat imediat. Și mama a făcut asta pentru mine, eu am o relație bună cu ea, vorbesc tot cu ea. Mereu îi zic că nu mai pot să stau și să mă certe rău ca să scap. Dacă trec de etapele astea cu un băiat, devine plictisitor. Chestia de început e frumoasă, dar se pierde.”, a povestit Nicole Cherry, la „Răi Da’ Buni”.

Citește și

Scandalul greșelilor din manuale a ajuns în Parlament. Șefa Editurii Didactice și Pedagogice nu vede greșeli, ci „o oarecare virgulă pierdută pe undeva”