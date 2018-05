Nicoleta Luciu, marginalizată în copilărie. “Dau cu pumnul, cu palma, că provii dintr-o familie săracă”

Nicoleta Luciu nu a dus-o dintotdeauna bine cu banii. În copilărie, vedeta a fost marginalizată din cauza sărăciei, după cum a mărturisit într-un interviu.

“Şi eu eram destul de marginalizată. Am fost un copil foarte introvertit. Sunt copii care te pun la perete, care te pun jos, care dau cu pumnul, cu palma, că provii dintr-o familie saăracă, că nu ai un sandviş ca al lor sau un ghiozdan ca al lor sau haine ca ale lor”, spunea Nicoleta Luciu.

“Ţin minte că nu aveam bani de stixuri şi aveam o colegă care avea o situaţie mult mai bună ca a noastră. Mânca stixurile şi partea de care ţinea o punea acolo unde se punea cerneala. O dată am poftit atât de tare, dar mi-a fost ruşine să-i cer şi am aşteptat să se termine orele şi m-am făcut că plec şi am zis că am uitat ceva în bancă şi m-am întors ca să iau câteva din stixurile alea”, adăuga ea.

Nicoleta Luciu are 37 de ani. Este cunoscută ca model, acttriță și cântăreață. A câștigat titul Miss România 1999 și, de-a lungul anilor, a pozat în ipostaze incendiare. Vedeta este căsătorită cu Zsolt Csergo și de ceva vreme s-a mutat la Miercurea Ciuc. Nicoleta Luciu are patru copii: Zsolt junior și tripleții Kim, Kevin și Karoly.