Nicoleta Nucă intră în lupta ”The Four – Cei 4”, alături de alte nume celebre din showbiz. Astfel că, artista, Anastasia Sandu, Dragoș Udilă și Angelo Simonică se vor confrunta în fiecare ediție , difuzată în fiecare sâmbătă, începând cu data de 31 martie.



Fiecare dintre cei patru are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo i-au selectat și au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”. Dacă în mod normal finalistul unei competiții este așteptat de-a lungul mai multor ediții, noua provocare a ”The Four – Cei 4” va fi, întocmai ca în industria muzicală, ca cei aleși să își păstreze locul deja câștigat și să devină mai buni de la o săptămână la alta.

În vârstă de 24 de ani, Nicoleta Nucă a devenit cunoscută în urmă cu trei ani, însă a început să cânte încă de la vârsta de 6 ani, în leagănul construit în curte de către străbunicul său. Vecinii care o tot ascultau cu drag au fost cei care le-au recomandat rudelor Nicoletei să o trimită la lecții de canto.

Anastasia Sandu știe că muzica cere sacrificii, tocmai de aceea a decis recent să își lase familia la Timișoara pentru a-și găsi propriul drum la București. Până la vârsta de 28 de ani, Anastasia a studiat canto și pianul, a participat la numeroase concursuri, iar pentru a demonstra că dorește să își construiască propriul stil, a începul să își compună singură muzica.

Dragoș Udilă sau UDDI a început să cânte încă din copilărie, oriunde ar fi fost. “Eu sunt un tip sincer şi nu, nu mi-e ruşine să recunosc că am cântat în gări pentru că aşa m-am descoperit pe mine. În fiecare zi mai descopeream ceva nou, plus că prin asta lucram în fiecare zi la vocea mea. Din moment ce nu aveam bani de cursuri canto speciale, am ales calea asta şi sunt mândru de ceea ce am făcut “, povestește UDDI.

Angelo Simonică are doar 22 de ani, fiind mezinul dintre ”Cei 4”, însă cântă la chitară, tobe, bass și pian și compune muzică. Încă de la vârsta de 15 ani a început să cânte alături de trupe rock, iar unele din piesele sale au avut milioane de vizualizări pe YouTube.

