Nicoleta Nucă lansează piesa „Ai uitat cine ești”. Tot anul acesta, artista a lansat single-ul “Alt Tu”, prima piesă la care artista contribuie cu partea de compoziție atât ca muzică, dar și versuri, o experiență nouă în cariera ei.

Nicoleta Nucă mărturisește că piesa este una dintre cele mai dragi ei, iar pentru ca totul să iasă perfect, interpreta a avut de înfruntat temperaturile scăzute.

”Ai uitat cine ești este încă o piesă dragă mie. Este despre acea depărtare care se creează între doi oameni care deja nu se mai iubesc și uită unul de celalalt, iar asta îi face să devină suflete rătăcitoare. Este o piesă scrisă de Irina Rimes, pe care eu am îmbrăcat-o ca pe haina mea pentru că sentimentul de depărtare și rătăcire nu mi-e străin nici mie”, povestește Nicoleta. Ea este foarte încântată de cum a ieșit videoclipul, deși a avut parte de foarte multe provocări, în special legat de temperaturile scăzute. „Pentru clip am lucrat cu băieții de la NGM Creative, foarte talentați și dedicați. Am suferit de frig pentru că apa a fost foarte rece, dar cred că a meritat sacrificiul, considerând rezultatul final”, povestește Nicoleta.

