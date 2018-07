Nicoleta Voica, primele declarații după ce soțul ei a fost acuzat de infidelitate

„Urmează cununia religioasă, cât de curând, nu vreau să dau date. O să fie ceva intim, înconjurați de cei din familie. Eu mă simt o adolescentă și dacă stau să mă gândesc, la cum mă comport, ar trebui să vină des SMURD-ul. Am mai avut trei căsătorii, el a avut două. Aici e capătul, asta e ultima. O să fiu credincioasă soțului meu, merită acest lucru. A venit exact ce am comandat, tot ce mi-am dorit. Noi avem o casă mare, am stat 11 ani singură, am plătit totul singură. Nu mă vedeam măritată cu un american, nu e pe sufletul meu. Noi cântăm, noi nu trebui să ne povestim. Lumea zicea de mine că le-am făcut pe toate, că am jucat în filme porno, îl sunau pe el să îi spună că am făcut nu știu ce. Lumea nu gustă ce e frumos și fericit. Frustrații nu înțeleg. Fraților, nu mai încercați, că nu ne vom despărți never, ever! Faptul că s-a însurat cu mine este o știre. Acuzațiile sunt ridicole. Trăim o viață de miere, nu ne trebuie lună de miere.”, a spus Nicoleta Voica la Pro tv.

Soțul ei, Alin Bagiu, spune că își iubește mult soția. „Eu o știu pe Nicoleta de 38 de ani. La 7 ani am întâlnit-o pe Nicoleta la Căminul Cultural din satul bunicii mele. De acolo lucrurile au început să meargă. Noi am avut colaborări importante în diverse domenii. Prietenii mei ne spun că eu și Nicoleta suntem o instituție, avem multe lucruri în comun, trăim într-o lume rea, am fost sunați de alte doamne care mi-au spus că au fost sunate să zică faptul că și ele au pățit acelați lucruri. O să avem o întâlnire cu avocații, au fost jigniri la adresa mea.”, a declarat și Alin Bagiu.

Actualul soț al Nicoletei Voica este implicat într-un scandal cu o altă cântăreață, Alina Stancu. Aceasta a afirmat că soțul Nicoletei Voica îi face avansuri și că-i dă mesaje pe conturile pe rețelele de socializare. De altfel, Alina Stancu a făcut publice mesajele respective.

