Noi detalii despre starea de sănătate a Ionelei Prodan au ieși la iveală. În timp ce unii susțin că situația este destul de gravă în cazul artistei de muzică populară, alții declară că mama Anamariei Prodan nu are probleme atât de grave. Cu toate astea, cântăreața se află în continuare internată în spital.

„Spuneam în 30-31 ianuarie că va urma o perioadă nu prea fericită, pentru sănătate,” a declarat astrologul Marian Golea, la Antena Stars.



„Când ești înconjurată de dragoste, e pansamentul care vindică cel mai mari afecțiuni și boli,” a spus psihologul Hanibal Dumitrașcu.

„Doamna Ionela Prodan a avut o problemă la valvă, a fost o infecție. Această valvă s-a defectat, iar un cheag de sânge a plecat dinspre cap și s-a produs un anevrism, dar nu a cauzat atâtea probleme încât să n-o vezi lucidă, clară,” dezvăluise Cristi Brancu în cadrul emisiunii „Agenția VIP”. Ionela Prodan a ajuns din nou la spital. Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sanatate a femeii s-a deteriorat grav in ultimele zile si boala pe care o are o macina si s-a extinins, iar tratamentul nu mai da randament.

