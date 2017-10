O concurentă de la „X Factor” , dependentă de droguri. Diana Lavic are 19 ani, iar în trecut s-a confruntat cu probleme uimitoare. A furat din magazine și a fost implicate în diferite scandaluri.

Diana a urcat vineri seară pe scena ”X Factor”, reușind să surprindă pe toată lumea cu povestea ei de viață.

O concurentă de la „X Factor” a avut parte de o adolescență tumultoasă

„În trecut am făcut multe greșeli. De-a lungul timpului am învățat să accept lucrurile acelea. Sunt din București, dar trăiesc în Constanța. Am făcut 12 ani jumate de sport de performanță, înot. Am fost campioană, internațională. Ajungând în Constanța, am dat de un anturaj prost. Am căzut în alte extreme, ai mei au divorțat. Am fost o bună perioadă depedentă de droguri, am reușit să le las. Am fost implicată în bătăi, în scandaluri. Am ajuns să fur din magazine. Am făcut chiar o afacere din chestia asta. M-au prins. Când m-am văzut la poliție, într-o cameră cu numai oameni cu patru clase care nu aveau nicio legătură cu mine, am simțit că am nevoie să mă rup de tot, că nu e locul meu acolo. Am spus stop, de azi înainte vor fi la locul meu”, a povestit ea la tv.

