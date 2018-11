Oana Lis dă detalii despre starea de sănătate a lui Viorel Lis. „Mi-a zis că și-a pierdut cunoștința”

În ultima perioadă de timp, Viorel Lis a avut numeroase probleme de sănătate. Nici acum fostul edil al Bucureștiului nu se simte prea bine, după cum a dezvăluit soția sa, Oana Lis, la o emisiunea de televiziune.

„M-am ocupat mai mult de mine, de familie, de casa mea, de sufletul meu. Ce să zic, depinde de zile. La noi fiecare zi este total altfel. M-a ajutat foarte mult psihologia ca să trec peste lucrurile astea. Viorel nu se simte bine. De exemplu acum două trei zile m-a speriat foarte tare. Mi-a zis că şi-a pierdut cunoştinţa. Sunt tot felul de lucruri. Eu nu sunt genul care îmi place să mă plâng. Mi s-a întâmplat pe stradă să mă buşească plânsul dintr-odată.

Aseară am fost la o masă şi nu a putut să vină cu mine. Asta e. Îl mai scot, mai ieşim şi noi la o păcănea, ce-i face lui plăcere. Eu nu am fost plecată din ţară de opt ani de zile, asta nu înseamnă că am o viaţă perfectă…

Nu îmi impune să nu mă duc, să stau în casă. Nu îmi mai place mie în cluburi. Am libertate. Am prieteni care mă invită la Miami, Paris, dar nu mă duc. Vreau să stau aici cu Viorel…

M-am gândit şi la sinucidere de câteva ori… Nici pentru mine nu m-am rugat a Dumnezeu atât de mult. Eu cred. Dacă nu crezi nu se întâmplă”, a declarat Oana Lis la emisiunea Star Matinal de la Antena Stars.

