Oana Lis, jignită după ce a anunțat că își vinde lucrurile la tarabă. Soția fostului primar al Capitalei a reacționat dur și le-a răspuns celor care au criticat-o.

Recent, Oana Lis a decis să scoată la vânzare hainele soțului ei. Se pare că vedeta are nevoie de bani mai mult decât credeau apropiații, astfel că este dispusă să apeleze la toate variantele pentru a ieși din situația neplăcută, spre disperarea lui Viorel Lis, care nu este de acord cu ea.

“Mi-au intrat unii pe Fb să mă jignească şi după şi-au dat block singuri… nu au facut faţă unei discuții face to face chiar şi virtual. Mulţi vorbesc de ruşine. Da,nu am ruşine. De câțiva ani… cu rușinea mori de foame. Plus, de câțiva ani nu-mi mai pasă de gura lumii. (şi e un proces să faci asta, fiind copilărită la țară, unde gura lumii conta foarte mult). Dar e cea mai mare prostie să-ţi direcționezi viaţa în aşa fel încât să nu deranjezi pe cineva cu ceva. Cu atât mai mult cu cât lumea doar te vorbește, nu e lângă tine în mod real, să te strângă în brațe, să mănânce o ciorba cu tine, să te mângâie când îți e rău”, a scris Oana Lis

Citește și