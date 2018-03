Oana Pellea, Feli și Alina Chivulescu dezvăluie definiția lor pentru frumusețe, în cadrul campaniei “Frumoasă cum sunt eu”.

Trei dintre cele mai frumoase și elegante persoane din showbiz au dezvăluit definiția lor pentru frumusețe, au vorbit despre autenticitate, feminitate, bucuria de a fi diferite

“N-ai cum să nu iubești viața și frumusetea din tine. Eu sunt fericita ca sunt. Sunt fericita ca zi de zi ma pot descoperi si reinfiinta. Intalnirea cu sine e cea mai importanta intalnire a vietii tale”, asa descrie Oana Pellea propria viziune despre frumusete.

Feli a povestit cum a ajuns la maturitatea de a-si intelege frumusetea dincolo de aparente si criterii: “Eu sunt voce. Vocea pe care am mostenit-o de la mama mea. Sunt cea care a invatat ce i se potrivste si ce nu. Eu sunt culoare, eu sunt Feli. Iubesc proiectele care ma inspira sa fiu eu”

Actrița Alina Chivulescu a explicat cum frumusetea trece dincolo de fizic, dincolo de kilogramele strandard, de inaltimea clasica sau de culoare ochilor: “Sunt bunatatea invatata acasa. Sunt respectul pe care il arat fata de mine, de cei dragi si de cei din jur. Sunt dedicare pentru fiecare clipa traita. Am invatat sa ma iubesc pe mine asa cum sunt Eu. E cea mai buna alegere pe care am facut-o vreodata. Este o provocare. Provocarea de a te iubi asa cum esti de fapt, de a-ti acepta si indragi fiecare parte din suflet, minte si trup”

Cei prezenți la eveniment au avut parte de surprize si s-au distrat incercand sa ghiceasca definitia frumusetii si 3 calitati pe care ar trebui sa le aiba o femeie frumoasa in viziunea unor barbati celebri din Romania. „Cel mai important aspect si esential, dupa parerea mea, este feminitatea care in ultimul timp a inceput sa se piarda. E un cumul de aspecte: de la o piele bine ingrijita, la un corp armonios si par frumos pana la un zambet sugubat.” – asa a raspuns Razvan Fodor la intrebarea „Cum descrii o femeie frumoasa.Ultima oara cand m-am indragostit de o femeie a fost acum 11 ani si acea femeie e nevasta’mea. 3 calitati – pai nu m-as duce direct la ele si as povesti de o chestie pe care o vad eu in ultima vreme, in societatea asta. A aparut aceasta boala pe care eu o numesc GSBM – gene, sprancene, buze, mese. Aceasta boala a lovit letel spre fatal in tot ce inseamna feminitate. Din fericire, atat fetele cat si baietii au inceput sa se dezvolte, sa mearga la sala, sa-si dezvolte armonios corpul, insa din pacate strica frumusete de corp cu aceasta boala – GSBM. Revin la cele 3 calitati care mi-au placut la Irina: zambet cald si larg, posterior frumos, par frumos” – Razvan Fodor.

Radu Valcan descrie o femeie frumoasa asa cum ar descrie-o pe Adela: „Cred ca o femeie frumoasa emana acea energie de care avem cu totii nevoie si asta vine din capacitatea interioara pe care o are femeia de langa tine de a umple spatiul ori golurile care asteapta sa fie completate. Cred ca asta inseamna frumusetea, acea femeie care radiaza si te molipseste cu veselia ei, cu fericirea ei. Daca vorbim despre calitati, cele mai importante 3 calitati de care eu m-am indragostit la o femeie si acum vorbesc de Adela, au fost mai mult de 3: m-a impresionat rasul, felul ei de-a fi, vesela mereu, bunatatea si talentul, pentru ca Adela are un talent absolut in tot ceea ce face”, spune Radu Valcan.

