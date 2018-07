“ Prietenul Mihai Mitoseru si-a serbat ziua de naștere si m-am bucurat tare că am putut să-i organizez o super petrecere!”, a scris Oana Roman pe contul de socializare. “ Azi e ziua celui mai vechi prieten pe care il am. De vreo 35 de ani ii urez , La mulți ani in fiecare an pe 5 iulie! Sa ne trăiești sănătos si fericit Mihai Mitoseru” , a mai adăugat Oana.

Alături de Mihai și prietenii săi a fost și soția lui, Noemi, care a fost într-o formă de invidiat. Îmbrăcată într-o rochie roșie și foarte sexy, soția prezentatorului tv a făcut senzație la petrecere.

Recent, Oana Roman a dezvăluit ce gest cu totul impresionant și neașteptat a făcut Bianca Drăgușanu pentru ea într-unul dintre cele mai grele momente din viața ei.

