Oana Roman a petrecut Paștele în Grecia.Vedeta a povestit în cadrul emisiunii online găzduită de revista VIVA!, despre experiența trăită departe de România. Este pentru prima dată când prezentatoarea tv petrece sărbătorile departe de casă.

Oana Roman, care prezintă o emisiune live pe pagina de Facebook a revistei Viva, a plecat de Paște din țară.

“Este pentru prima oară când mă duc la slujba de Înviere în altă țară. Am plecat împreună cu câțiva prieteni, Maris și Isabela. Am stat timp de 6 zile. Am fost în Insula Thassos. Drumul l-am făcut cu mașina, pentru că în această perioadă nu sunt deloc avioane. Am descoperit locuri foarte frumoase. Am închiriat un apartament, într-o locație frumoasă. Noi am plătit 30 de euro/zi. Totul foarte curat și elegant. Mi s-a părut mai mult decât rezonabil. Vă recomand să mergeți cu toată încrederea. Dacă mergi în gașcă este foarte bine”, a povestit Oana Roman în cadrul emisiunii online găzduită de revista VIVA!, OanaPunctRoman.

