“Situaţia este diferită de la oră la oră. Sunt într-o situaţie în care nu pot să dau un răspuns. Este bine, dar apoi se întâmplă o situaţie. Nu este o stabilitate, ceea ce îmi lipseşte mie este stabilitate. Acest lucru mă face să nu gândesc limpede. Am foarte multe responsabilităţi, am o casă cu rată şi stabilitatea este ceea ce am nevoie să dorm liniştită pe pernă. Astăzi este o sitaţie şi mâine cel în care îmi pun baza este în altă parte, iar pământul de sub picioare se clatină. Lucrul asta nu îmi face bine nici mie şi nici copiilor mei. Discuţiile sunt dimineaţa într-un fel, iar seara în alt fel”, a spus Brigitte Năstase.

“Ideea este că rău e cu rău, dar mai rău e fără rău. Le este greu să fie împreună, dar şi să nu fie împreună. Ei au nevoie unul de celălalt, dar nu reuşesc să găsească poteca. Avantajul este că au într-un fel unul nevoie de celălalt. Eu şi Marius am reuşit să fim împreună pentru că nu a intrat nimeni în relaţie şi nici nu a încercat nimeni. În momentul în care am avut nevoie de un sfat am deschis o discuţie cu naşii noştri. Ei ne-au ajutat foarte mult. I-am spus lui Marius ‘hai să discutăm cu naşul, el va găsi o cale de echilibru între noi’. Dar eu nu am lăsat pe nimeni să spună lucruri în ceea ce ne priveşte. Suntem doar noi, cu copilul nostru. M-am bucurat că Marius a înţeles lucrul asta şi nu s-a lăsat nici el influenţat de nimeni”, a spus Oana Roman.

