Oana Roman vorbește pentru prima oară despre drama ei. Mai exact, vedeta a scris pe contul de socializare despre violența verbală și despre cât de mult au afectat-o cuvintele unor oameni la care a ținut și pe care îi credea prieteni.

“S-a tot vorbit în ultima vreme despre violența domestică, despre violența fizică ce poate duce la crimă! Prea puţin se vorbește despre violența verbală, uneori la fel de cumplită ca şi cea fizică! Se vorbește prea puțin despre cuvintele grele, despre umilința şi teroarea prin cuvinte la care sunt supuși unii oameni, acasă, pe strada sau chiar la serviciu. Suntem o țară în care se vorbește urât, se înjură mult şi extrem de frecvent. Se agresează verbal oamenii! Cuvintele dor uneori la fel de mult ca bătaia fizică! Cuvintele lovesc cu putere şi omoară suflete! Cuvintele grele lasă răni adânci! Răni care nu se văd, dar care sunt aproape imposibil de vindecat! Sunt mai periculoase decât bătaia, deoarece nu se văd! Am avut şi eu parte de astfel de răni şi de oameni care m-au lovit crunt cu vorbele. Public am fost târată în noroi ani de zile cu vorbe greu de reprodus şi greu de digerat pentru oricine! M-au călcat în picioare ani în şir peste tot ! Au urlat ziarele, online-ul şi televiziunile! Şi eu am tăcut şi am înghițit! Cel mai rau însă m-au durut vorbele oamenilor la care țineam si pe care îi respectam. Am avut parte de un astfel de moment. Stăteam acolo şi ascultam şi nu reușeam să înteleg! Am plecat bezmetică şi amețită! A câta oară m-am întrebat de ce? Ce transmit eu astfel încât unii oameni să-şi permită să mă trateze astfel? Ce aparență de vulnerabilitate transmit? De ce totul pare perfect ca apoi totul să se transforme în ceva atat de dureros? Şi nu mă refer aici la relația cu soţul meu sau cu vreun membru al familiei! Am înţeles apoi că am rămas printre puținii reprezentați ai unei lumi vechi! O lume cu reguli învechite în care contează altceva decât ce primează astăzi. Ultimul episod m-a afectat, dar l-am luat ca atare . Mi-am înghițit lacrimile, am încasat cu demnitate și am plecat cu capul sus! Nu sunt dispusă să-mi pierd oanorea pentru nimic! Şi nici nu pot obliga pe nimeni să înţeleagă asta! Fiecare e liber să trăiască aşa cum dorește! Daca sufăr ajuta cu ceva? Rezolvă situația? Nu!”, a scris Oana Roman. Recent, Oana Roman a făcut mărturisiri mai puțin știute despre partenerul ei de viață, Marius Elisei, dar a și explicat ce premoniție a avut înainte de a o aduce pe lume pe fiica ei, Maria Izabela.

