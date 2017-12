Oana Roman a vorbit despre prietenia cu Loredana Groza, în cadrul rubricii „Secretele Oanei”, din emisiunea online, găzduită de revista VIVA!

Oana Roman a scos la iveală povești despre care nu a mai vorbit până acum. Puțini sunt cei care știu amănunte din relația ei cu Loredana Groza.

Oana Roman a dezvăluit secretul Loredanei Groza



“După Revoluție, eram o fetița de 14 ani, și mi-am facut o prietenă. Este vorba despre Loredana Groza, cu care am avut vreo patru ani de prietenie neîntreruptă. Pe vremea aceea, Cătălin Cățoiu, zis Țeavă, era operatorul de imagine al tatălui meu, așa că îl însoțea peste tot, iar Loredana și Țeavă erau iubiți. Într-o seară, îl găsesc pe Țeavă cu Loredana Groza, iar din momentul ăla s-a creat o prieteneie, care nu a durat foarte mult, din păcate. La vârsta aia aveam nevoie de o prietenă și m-a ajutat foarte mult. Am cunoscut o groază de artiști frumoși. Eu am ajutat-o să urce pe scenă pe vremea aia. Ea ar fi putut să devină o artistă internațională și nu înțeleg nici acum de ce nu a acceptat asta. La un moment dat Cătălin a plecat la Londra, unde a cunoscut un mare producător musical, care a și vrut să o cunoască pe Loredana. Am ajutat-o să obțină viză pentru Londra, unde trebuia să ajungă, A mers acolo, însă a refuzat această oportunitate, nu am înțeleg niciodată de ce. A avut șansa să fie o artistă de talie mondială dar nu a vrut. Nici eu nu știu ce aș fi făcut în locul ei”, a spus Oana Roman în cadrul emisiunii online găzduită de revista VIVA!

